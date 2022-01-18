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  3. Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

İstanbul Pendik'te gördüğü tablodan etkilenerek filografi sanatıyla tanışan Hasan Şimşek, 2 yıla yakın zamanda 70'e yakın tablo yaparak ilk kişisel sergisini açtı.

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Koronavirüs salgını sürecinde evde vakit geçirmeye başlayan birçok vatandaş farklı hobiler edinmeye başladı. Bu kişiler arasında yer alan ve hobi olarak birçok el sanatıyla uğraşan Hasan Şimşek, Pendik Kaymakamlığı'nda gördüğü bir tablodan etkilenerek filografi sanatıyla tanıştı.

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

70'E YAKIN TABLO YAPTI, SERGİ AÇTI

Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde ikamet eden Şimşek, pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte bu alanda kendini geliştirerek 2 yıla yakın süreçte 70'e yakın tablo yaptı. Şimşek eserlerini ilk kişisel sergisini açarak vatandaşların beğenisine sundu. 

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

BİRBİRİNDEN FARKLI ESERLER BULUNUYOR

14 Ocak Cuma günü Pendik Green Park Otel'in resepsiyon bölümünde açılan sergi vatandaşların da ilgisi çekti. Birbirinden farklı eserlerin bulunduğu sergi 19 Ocak'a kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. 
 

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı Gördüğü tablodan etkilenince filografi sanatıyla tanıştı! 70 yakın eser yapıp ilk sergisini açtı

Tayfun Altuntaş
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