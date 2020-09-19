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Gören gözlerine inanamıyor! 108 santimetre saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD'de yaşayan Joseph Grisamore,“Mohawk" model olarak bilinen 108 santimetre saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Rekora ilişkin olarak konuşan Grisamore,"Saçlarımın verdiği zorluğa rağmen rekor sahipleri listesine girmekten gurur duyuyorum" dedi.

Gören gözlerine inanamıyor! 108 santimetre saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD'nin  Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore, saç modeli ve saçının uzunluğu ile ilgi odağı oluyor. Dünya genelinde yaygın olmayan ve “Mohawk" model olarak bilinen saçlarını 108 santimetre havada tutabilen Grisamore, kendi rekorunu kırarak  Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 

"PAHA BİÇİLEMEZ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM"

Konuyla ilişkin olarak düşüncelerini aktaran Grisamore, "İnsanların verdikleri tepkilerin de oldukça paha biçilmez olduğunu kabul ediyorum. 1.85 uzunluğundayım ve mohawk’ımın da uzunluğu 110 santimetreye doğru ilerliyor”dedi.

Gören gözlerine inanamıyor! 108 santimetre saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

HAREKETLİ KISITLANIYOR

Saçını yaptığında hareketlerinin kısıtlandığını dile getiren Grasimore, "Saçlarımın verdiği zorluğa rağmen rekor sahipleri listesine girmekten gurur duyuyorum" dedi. Grisamore’un Guinness Dünya Rekorları 2021 baskısında yer alacağı kaydedildi.

Gören gözlerine inanamıyor! 108 santimetre saçıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

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