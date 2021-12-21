Görenler gördüklerine inanamadı! Maske kısıtlamasını protesto etmek için yüzüne tanga takıp uçağa bindi!

Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını devam ediyor. Salgının bulaşmasını önlemek için kapalı alanlarda maske takmak önem arz ederken bu duruma karşı çıkan insanlarda bulunuyor. Özellikle uçak yolculuklarında maske takmak zorunluyken bu kurala karşı çıkan bir ABD'linin hareketi şoke etti.

MASKE KISITLAMASINI PROTESTO ETTİ

Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'ndan Washington DC'ye giden Adam Jenne, geçtiğimiz Çarşamba günü Washington DC'ye giden bir uçağa bindi. Maske takmayı reddeden Jenne yüzüne geçirdiği kırmızı tanga ile yolcuların dikkatini çekti. Kabin memurları, Kovid-19 kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle Jenne'ye maske verse de bunu takmayı reddeden Jenne uçaktan indirildi.

İLK KEZ YAPMAMIŞ

Ayrıca, Jenne'nin United Airlines ile uçması yasaklandı. İç çamaşırı ilk kez maske olarak kullanmadığını söylen Jenne, bir kez daha bu şekilde uçağa binmeyi deneyeceğini söyledi.