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  3. Görenler gözlerine inanamadı! Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni imaj

Görenler gözlerine inanamadı! Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni imaj

Geçtiğimiz ay görevinden ayrılan eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Instagram hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. İmaj değişikliğine giden Ziya Selçuk'un paylaşımını görenler şaşkınlıklarını dile getirdi.

Görenler gözlerine inanamadı! Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni imaj

Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk takipçilerini şaşırttı.

3 sene boyunca sürdürdüğü görevinden geçtiğimiz ay ayrılan Selçuk,  kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

ZİYA SELÇUK'UN YENİ İMAJI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Uzun bir  süre so0nra paylaşımda bulunan Ziya Selçuk'un yeni imajı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sinek kaydı tıraşına ara veren Selçuk, sakal ve bıyık bıraktı. Ziya Selçuk'un yeni haline kısa sürede beğeni yağarken, bazı öğrenciler şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ziya Selçuk, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma şu notu düştü.

"Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder"

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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