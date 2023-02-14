Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!

Deprem felaketinin etkilediği illerden olan Adıyaman'da tren raylarının deprem nedeniyle büküldüğü görüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı derinden etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir felakete yol açtı.

Şehir merkezi, ilçeler ve köyler enkaz yığınına dönerken arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!

Depremin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken Gölbaşı ilçesinde yıkıma uğrayan yerler arasında tren rayları da bulunuyor.

Onlarca vagonun yan yattığı depremde tren rayları yerinden oynayarak kağıt gibi büküldü.

Rayların görüntüsü depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!

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