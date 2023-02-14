Görenler inanamadı! Deprem, rayları lastik gibi büktü!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı derinden etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir felakete yol açtı.
Şehir merkezi, ilçeler ve köyler enkaz yığınına dönerken arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Depremin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken Gölbaşı ilçesinde yıkıma uğrayan yerler arasında tren rayları da bulunuyor.
Onlarca vagonun yan yattığı depremde tren rayları yerinden oynayarak kağıt gibi büküldü.
Rayların görüntüsü depremin şiddetini gözler önüne serdi.