Görenler şoke oldu! Yıldız futbolcu çırılçıplak soyunup polise saldırdı!

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen ve oldukça da ilgi çeken Amerikan futbolunda gündemde oldukça ilginç bir olay yaşandı. National Football League'de (NFL) yer alan Cleveland Browns takımının ünlü sporcularından Malik McDowell, toplum içinde soyunduğu ve polise direndiği için gözaltına alındı. Polise direnen yıldız isim şok tabancasıyla vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE POLİSE DİRENDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre olay Pazartesi günü Fort Lauderdale'e 40 kilometre uzaklıktaki Deerfield Beach kasabasında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Cleveland Browns'in futbolcusu McDowell'in henüz bilinmeyen bir nedenle takımının öğrenci eğitim merkezinin yakınında çıplak gezdiği ihbarları alınmaya başladı.

KELEPÇELİ BİR ŞEKİLDE KIVRANDI

Bir mülke de izinsiz şekilde girdiği ve gelen polis ekiplerine direndiği ifade edilen ünlü ismin fotoğrafları sosyal medyaya da yansıdı. Milyonlarca kişi tarafından paylaşılan görüntülerde McDowell'in çıplak bir şekilde yerde yattığı ve polislerle mücadele içerisinde olduğu görülüyor. Birçok polisin McDowell'ı zapt etmeye çalıştığı ve kelepçe taktiği görüntüleri de paylaşılanlar arasında yer alıyor.

"BİRİ ONA BİR ŞEY VERMİŞ OLABİLİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Malik McDowell'in avukatı ise "Görünüşe göre biri ona bir şey içirmiş veya farkında olmadığı bir şey vermiş olabilir, bu da tuhaf davranışlarının bir kısmını açıklıyor" şeklinde konuşarak oyuncunun kendisinde olmadığını ifade etti. Ancak bu McDowell'in ilk vukuatı değil. Ünlü isim daha önce Atlanta'da bir gece kulübündeki davranışları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

2019 yılında ise yine bir dizi suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.