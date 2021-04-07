Görenler yılan zannetti! 78 tırtıl dizilimi izleyenleri şaşırttı

Adıyaman'da 78 adet tırtılın bir okulun bahçesinde art arda dizildiğini görenler gözlerine inanamadı. Uzaktan bakıldığında yılanı andıran bir görüntü sergileyen bu tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesinin böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için olduğunu öğrenildi.