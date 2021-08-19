Görenleri şaşkına uğratan görüntü: Markette alışveriş yapan 3 metrelik pitonla karşılaştı!

Çok sayıda yılanın evlerde, marketlerde, hatta uçaklarda bile görüldüğü Avustralya'da benzer bir olay yaşandı. Başkenti Sidney'de bir markette alışveriş yapan bir kadın rafların arasında çıkan 3 metre uzunluğundaki piton yılanını görünce şok yaşadı. Yılanın kimse zarar vermediği görülürken, yılanı gören kadın sakinlikle o anları görüntüledi.

Yılanın bölgedeki çalılıklarına arasına bırakıldığı ifade edildi.

İşte görenleri şaşkına uğratan görüntü: