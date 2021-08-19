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  3. Görenleri şaşkına uğratan görüntü: Markette alışveriş yapan 3 metrelik pitonla karşılaştı!

Görenleri şaşkına uğratan görüntü: Markette alışveriş yapan 3 metrelik pitonla karşılaştı!

Avustralya'nın başkenti Sidney'de alışveriş yapan bir kadın market reyonunda 3 metre boyunda bir pitonu görünce şoke oldu.

Çok sayıda yılanın evlerde, marketlerde, hatta uçaklarda bile görüldüğü Avustralya'da benzer bir olay yaşandı. Başkenti Sidney'de bir markette alışveriş yapan bir kadın rafların arasında çıkan 3 metre uzunluğundaki piton yılanını görünce şok yaşadı. Yılanın kimse zarar vermediği görülürken, yılanı gören kadın sakinlikle o anları görüntüledi. 

Yılanın bölgedeki çalılıklarına arasına bırakıldığı ifade edildi. 

İşte görenleri şaşkına uğratan görüntü:

Tayfun Altuntaş
Editör
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