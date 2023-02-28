Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu

Aydın'ın Söke ilçesi Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, Mersin'in Anamur ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu

Edinilen bilgilere göre Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat Çarşamba günü, cezaevi sevki için gittiği görevin dönüşünde Mersin'in Anamur ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Kesekler, ağır yaralı olarak, Anamur Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kesekler, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ACI HABER GELDİ

Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Söke İlçe Kaymakamlığı sosyal medya sayfasında yapılan ilk açıklamada, "Şehidimize Allahtan rahmet, yakınlarına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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