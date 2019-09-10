Görevden alınmıştı! Bolton'dan ilk açıklama geldi...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Bolton’dan istifa etmesini istediğini ve bu nedenle de Bolton’un istifasını sunduğu yönündeki açıklamasının ardından John Bolton’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

BOLTON'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullanmıştı. Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” demişti.