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Görevden uzaklaştırılmıştı, süreç sona erdi! Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken hakkında açılan soruşturma sonrası görevden uzaklaştırılan Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Görevden uzaklaştırılmıştı, süreç sona erdi! Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde Kaymakam olarak görevde bulunan Miraç Akbulut hakkında,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine alkollü katıldığı iddia edilerek 1 Kasım 2021 tarihinde soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. 

YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Miraç Akbulut hakkında karar verildi. Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akbulut şunları kaydetti:

"01/11/2021 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda hakkımda uygulanan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmış olup, Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirmem yapılmıştır. Bu süreçte güzel düşünce ve sözlerini esirgemeyen tüm yurttaşlara teşekkür ederim."

 

 

Görevden uzaklaştırılmıştı, süreç sona erdi! Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı oldu

Tayfun Altuntaş
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