Göreve başlayan ABD Başkanı Biden gizli bir mesaj yayınlandı

ABD’de görevi teslim alan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulunduğu öne sürülüyor.

Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için bulunan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” şeklinde mesaj verildi. Aynı zamanda söz konusu gizli iş ilanına yalnızca ABD vatandaşları başvuruda bulunabiliyor.

Bu tarz gizli ilanlara, genellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven yetenekli kişilerin saptanması adına teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntemdir.