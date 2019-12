Görevi devralan Sebahattin Ceyhun’dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Harita Mühendisi Sebahattin Ceyhun görevi, Ali Çetinbaş'tan devraldı.

Parti binasında AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve partilerin katıldığı törende, ilk konuşmayı bir süre önce görevinden istifa eden AK Parti eski İl Başkanı Ali Çetinbaş yaptı.

"SEBAHATTİN CEYHUN'U YILLARDIR TANIRIM, HER ZAMAN YANINDAYIM"

Ceyhun'a başarılar dileyen Çetinbaş, "Bundan sonra il başkanlığı görevimizi devam ettirecek olan Sebahattin Ceyhun kardeşime yürekten başarı diliyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcısı olsun. Hem kendisini hem de bizleri mahcup etmesin. Çünkü bizler kardeşiz, ben böyle inanıyorum. İsmimizin başında sıfat olarak başkan, yönetim kurulu üyesi veya başka bir şey olması gerekmiyor. Her daim Sayın Sebahattin Ceyhun Bey ile beraber siyasi partimizin hizmetinde olacağımı beyan etmek istiyorum. 2015 Ocak'tan beri bizimle siyaset yapan, destek olan başta ilçe başkanlarıma, ilçe belediye başkanlarıma, milletvekillerimize ve delegemizden, mahalle başkanlarımıza, her kademede yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değişim, heyecanı yükseltmek demek ve hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de var. Önümüzde yoğun bir süreç var, delege seçimiyle başlayacak il başkanımız, kongre süreçleri, 13 ilçemizde bir de beldemizde sonrasında il kongremiz tamamında o seçim bölgelerimizde en iyi hizmet edecek kardeşlerimizin tespit edilerek devam etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşliğimiz bakidir. Hayırlı uğurlu olsun, Sayın Sebahattin Ceyhun'u yıllardır tanırım. Yanında yöresinde, her ihtiyaç duyduğunda, bu partide her kim varsa tam arkasında olduğumu bilmenizi isterim, yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İSTİŞARE HEYETİ OLUŞTURMAK EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMDEN BİR TANESİ"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da, konuşmasına önemli mesajlar vererek başladı.

Teşkilatın kapısının her zaman herkese açık olduğunu dile getiren Ceyhun, "Yaşanan süreci hepimiz bir bir birlikte yaşadık. İstanbul'a bir davet oldu, davetin sonucunda Cumhurbaşkanımızla bire bir yaptığımız mülakat sonrasında görev tarafımıza tevdi edildi. Rabbim mahcup etmesin, inşallah bu kutlu yükü omuzladık, sırtlandık sonrasında da hep beraber bu yükü taşıyacağız ve elbette zafer inananlarındır. Biz görevde bulunduğumuz süreçte bunu layıkıyla yapmaya çalışacağız.

İstanbul'a görüşmelere gittiğimizde ben şu duygulara kapıldı; Cumhurbaşkanımız biraz yorgun görünüyor. Zira hakikaten bu dünyanın, bu ümmetin yükünü taşımak kolay değil. Bunu yan yana olduğunuzda daha iyi hissediyorsunuz ama bir taraftan da şöyle bir duygu aklınızdan geçmiyor değil; bu adama hakikaten omuz vermek lazım. Başkan olmanın sorumluluğunu hissetmek daha fazla, Ali Başkanım kuş gibidir diye düşünüyorum, omzundan çuvalı bana fırlattı, yüklendik, zor zamanlar ama kendisinden sonuna kadar faydalanacağız. İstişare heyeti oluşturmak en önemli hedeflerimden bir tanesi. Ortak kararlar verelim. Cumhurbaşkanımız görevi bize tevdi ettiği zaman şunu da düşünmüştüm; NATO toplantısı, İngiltere seyahati, Trump'la görüşmeler. Kütahya'nın il başkanına kadar kendisi bire bir ilgileniyor. Buradan şuna varıyorsunuz; demek ki bu konular çok önemli konular. Kendisi bire bir ilgilendiğine göre, biz gittiğimizde ilk il bizdik, 4 tane daha il vardı. Allah güç kudret versin, gerçekten yanında olmamız da çok önemli. Kütahya'da da biz bunu artık daha da fazla sorumluluk bilinciyle bu hareketi yüceltmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ SÜREKLİ HİZMET ÜRETTİ"

İlk hedeflerinden söz ederek konuşmasını sürdüren Ceyhun, "Benim amacım şu; ben asla siyaset üretmek için gelmedim. Ben siyaseti; hizmet etme, vatandaşın hizmete ulaşmasını sağlama olarak gördüm. Bunların önünde bazen bürokratik, bazen kişilerden kaynaklı, bazen farklı nedenlerle engeller olabiliyor, vatandaşımız hizmete ulaşamıyor. Biz bunu dinleyip, düşünüp, değerlendirip bu engelleri mutlak yok etmeliyiz. İşimiz asla laf üretmek değil, laf kavgası yapmak değildir, iş yapmaktır, vatandaşın hizmete ulaşımını kolaylaştırmaktır. Niyetim tamamen budur Allah'ta şahittir.AK Parti aslında bu zamana kadar hep hizmet üretti, kurulduğu tarih, ilk iktidara geldiği tarihten itibaren çok ciddi yatırımlar yaptı, bunları Allah bazı yüreklere göstermiyor, ben onlara artık mühürlenmişler gözüyle bakıyorum, kusura bakmayın biraz dini terminoloji de kullanabilirim ama bunun hakkını veren insanlar, her Cumhurbaşkanlığı seçiminde birebir desteklerini vererek bu hizmetleri gördüklerini, kullandıklarını ve faydalandıklarını belirtiyorlar. Bu yüzden de bu hizmetlerin üretildiğine herkes şahittir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANESİ VE HIZLI TREN"

Kütahya'nın en ihtiyaç duyduğu acil hizmetlere değinin Ceyhun, "Kütahya'ya gelecek olursak; iktidarda olduğumuz süreç içerisinde hep şunu duyduk, Kütahya hak ettiği hizmetleri alamadı, bir sürü KİT satıldı. Bunların içerisinde haklı olduğumuz çok noktalar var, bunları söylemek zorundayız. En büyük problemimizin hastane olduğu konusunda hepimiz hem fikiriz. Bu konuda biraz zafiyet gösterdik mi? Gösterildi ama bunun sebepleri vardır, uzun uzun da konuşuruz inşallah. Bunun hızlandırılması açısından ben biliyorum ki Cumhurbaşkanımızla da görüşmelerimizde 2020 yılının sonuna doğru bu hastanenin çoğunun biteceğini biliyoruz, çalışmalar da başladı, en yakın takipçisi olacağız. Hızlı trenle ilgili bu hatla ilgili brifing almıştım o dönem, bu brifingde bu hat İstanbul-Antalya hattı. Mesela Antalya Isparta hattı yapılır da arada Kütahya kalır ben de üzülürdüm ama malum tasarruf tedbirleri kapsamında şu anda hatlar fizibilite aşamasında kaldı, proje çalışması devam ediyor, üretime bir türlü geçilemedi. Bu aşamaya geçildiği anda söz veriyoruz ki inşallah ilk yapılan hatlardan bir tanesi Eskişehir Kütahya hattı olacaktır ama bu süreç içerisinde de birkaç alternatif projemiz var, en azından direkt hatlarının oluşturulması, Eskişehir-Ankara hattına ve Eskişehir İstanbul hattına bağlantı kurulacak hat biliyorsunuz 6-7 tane istasyon var, durmak zorunda kalıyor tren ve bir buçuk saatte Eskişehir'e gidiyorsunuz, bir buçuk saatte de Ankara'ya gidiyorsunuz. İnşallah bunu en kısaya indirip çabuk bir şekilde transferin sağlanıp, Ankara ve İstanbul'a geçişleri sağlamak gerektiğini düşünüyorum. bizim de ilişkilerimiz demir yollarıyla iyi, inşallah bu sorunun çözülebileceğini inanıyoruz. İstihdam konusu. Çok büyük yatırımlar şu an 1. Ve 2. OSB'de devam ediyor. Özellikle porselen, geri dönüşüm, cam ve diğer sektörlerde yeni fabrikalar açılmayı bekliyorlar. İyi biliyorum ki yakın zamanda ruhsatlarını alarak çalışmalarına, üretime başlayacaklar. Bu ciddi bir istihdam sağlayacak. Yine Zafer OSB, bununla ilgili talepler toplandı, alt yapı çalışmaları devam ediyor. Orası da açıldıktan sonra eminim ki istihdamla ilgili çok ciddi sıkıntımız kalmayacak, özel sektörle birlikte devletimizin yapacağı desteklerle istihdamın büyük oranda çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

"2023, 2053 VE 2017 HEDEFLERİ"

Kongre süreciyle ilgili de bilgiler veren Başkan Ceyhun, "Bu teşkilatın kapısı herkese açıktır. Mutlaka bundan önce de öyledir, bundan sonra da öyle olacak. Geldim ben hiç muhatap bulamadım, kimse benimle ilgilenmedi, benim yüzüme bakılmadı, bu hiçbir dönem olmadı ama bazen böyle şeyler yaşanmış olabilir, bu durumlarda küsmeyin lütfen. Telefonlarımız sonuna kadar açık, her zaman arayabilirsiniz, elimizden gelen desteği, çözümü üretme konusunda size söz veriyoruz. 2023, 2053,2071 yollarında Kütahya üzerine ne düşüyorsa onu yapacaktır. Sayın Ali Başkanıma, onunla birlikte görev yapan yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, ilçelerdeki teşkilat mensuplarımıza ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlardan ricam asla geri durmasınlar, sonuçta bir tecrübeleri var, lütfen bu tecrübelerini, gördükleri yanlışları gelip bizimle de paylaşsınlar. Biz hatalı bir kuluz, biz Hz. Ömer'iz diyemeyiz haddimiz değil ama onun davrandığı gibi adaletli bir şekilde davranma sözü verebiliriz. Önümüzde bir teşkilatlanma süreci olacak, bu süreç belki 6 ay belki bir seneye yakın sürebilir. En yoğun kongreler sürecine başlıyoruz. İlk aşamamız delege seçimleri olacak, bu seçimlerde belli kriterler doğrultusunda delegelerimiz belirlenecek. Sonrasında il yönetim kurulunun oluşturulması daha sonra da ilçe kongrelerine başlamış olacağız. Bu süreçte her türlü desteği istiyoruz, bekliyoruz.

Tek ricam şudur, il yönetim kurulu üyesi 30'dur, yedeği ile beraber 15, toplamda 45'tir. İlçe sayısı bellidir. İnsanlar asla küsmesinler. Ben de 6 senedir herhangi bir şekilde partide görev almadım. Rabbim 6 sene sonra birikimlerimiz ve tecrübelerimiz artmış olarak İl Başkanlığı görevini bize nasip etti. Buna layık olmaya çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.

İlk önce hiç kimsenin değil, Allah'ın rızasını gözetin. Hiçbir zaman için sevilmeyi beklemeyin, sevin. Sosyal medyayı kafanıza takmayın, asla sosyal medyada kavga etmeyin, sadece insan kaybetmeye yarar. Sonra gidersiniz yüz yüze bakamazsınız" şeklinde konuştu.

Tören, hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Kaynak: İHA