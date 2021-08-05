Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği öne sürülüyor.

SÜLEYMAN SOYLU SORUŞTURMAYI ONAYLADI!

TOGO İkiz Kuleleri'nin mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararları doğrultusunda Mansur Yavaş'ın “görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle” hakkında ön soruşturma başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na başvuru da bulundu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine yanıt verdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının olduğu yazılı kararda; Mansur Yavaş ve olayla ilişkili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını talep etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.