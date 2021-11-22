Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Resmi Gazete kararları tüm sosyal medyada gündem olmuştu. Alınan Resmi Gazete kararları yayınlanmadan resmi siteye erişimde sıkıntılar yaşanmıştı. Karar gecikmeli de olsa yayınlanabildi. Yayınlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile Ahmet Altay Cengizer, UNESCO daimi temsilciği görevinden alındı. Bu bağlamda, Görevinden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer kimdir? Kaç yaşında, Nereli? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet Cengizer'in yerine UNESCO'da Türkiye Daimi Temsilciliği görevine getirildi.

GÖREVİNDEN ALINAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AHMET ALTAY CENGİZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

67 yaşındaki Ahmet Altay Cengizer 22 Ekim 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

TED Ankara Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'lerinden mezun olmuştur. Uluslararası Tarih alanında Londra Ekonomi Okulu'ten yüksek lisans derecesine, Columbia Üniversitesi'nden Önleyici Diplomasi ve Kriz Yönetimi alanında diplomaya sahiptir.

2007-2009 yıllarında Harvard Üniversitesi Weatherhead Center for International Affairs üyeliğinde bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı ve öncesi dönemde uluslararası siyasi ortam ile diplomasi tarihi üzerine çalışmalarına devam etmiştir.

1979 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine başlamıştır. Çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra 1994 yılında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışman Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1996-1998 yıllarında ise Şikago Başkonsolosu olarak görev yapmış, 2000-2005 yılları arasında Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilci Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında Duşanbe Büyükelçiliği görevini yürütmüş, 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı müşaviri unvanıyla Abdullah Gül'ün özel danışman olmuştur. 2007 yılında Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak atanmış, 2009-2013 yıllarında Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi olarak görevlendirilmiştir.

2013 yılında Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmış, 2014'te tekrar Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla UNESCO Daimi Temsilcisidir. 22 Ekim 2019 tarihli UNESCO Yürütme Kurulu tavsiyesi ile 12 Kasım 2019 tarihinde, 2019-2021 dönemi için, UNESCO 40. Genel Konferans başkanı seçilmiş ve yaş haddinden emekli olmasına karşın bu görevi sürdürebilmesi amacıyla büyükelçi unvanı verilerek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanmış ve ayrıca UNESCO nezdine Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olmuştur.

Şarkıcı Gökhan Özen'in ablası ile evli olan Cengizer üç kız çocuk sahibidir.