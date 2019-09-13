Görevini Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı görevini, ülkemizin güzide kurumlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu, "Görevi üstlenirken çizdiğimiz hedef ve Konukoğlu Ailesi olarak verdiğimiz karar doğrultusunda görevimi "başararak" devretmenin gurur, mutluluğu ve huzurunu yaşıyorum" dedi.

Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding'te yapılan planlama doğrultusunda 2020 yılı ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğini anımsatan Konukoğlu, iş yoğunluğu ve sorumluluğunun bu nedenle daha da artacağına dikkat çekti.

Görevden ayrılmasının beklenmeyen bir gelişme olmadığını, Gazişehir GFK Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenirken belirledikleri hedefe uygun hareket ettiklerinin altını çizen Konukoğlu, "Süper Lig'e yükselmeyi, altyapıyı güçlendirmeyi, şirketleşmeyi sağlamayı ve ardından görevi devretmeyi hedeflemiştik. Süper Lig'e yükseldik, altyapıda çok önemli mesafe kat ettik, şirketleşmeyi sağladık" diye konuştu.

Hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğu ve görevi kabul ederken aldıkları karar doğrultusunda, tamamen SANKO Holding'te üstleneceği görevin getireceği yoğunluk ve artacak sorumluluğu nedeniyle, hiçbir telkin ve talep söz konusu olmadan, huzur ve gönül rahatlığı ile Gazişehir GFK Başkanlığı'ndan ayrıldığını kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Gazişehir GFK Yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim. Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulüple ve yeni yönetimle et ve tırnak gibiyiz. Ayrımız, gayrımız olamaz.

Bu vesile ile eksilmeyen destekleri için başta Abdulkadir ve Zeki ağabeyim ile sevgili eşim ve çocuklarım olmak üzere, Konukoğlu Ailesine, SANKO Grubu'ndaki mesai arkadaşlarıma, görevimi sürdürmem için samimi dileklerini ileten hemşerilerime, spor camiasına ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarına kalbi duygularla teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Konukoğlu, Gazişehir GFK'nın Süper Lig'de başarılı olması için yeni yönetime aynı şevk ve heyecanla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA