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Görevlerini tamamlayan astronotlar 6 ay sonra Dünya'ya döndü

SpaceX ve NASA tarafından insanlı ilk operasyonel uçuşun astronotları görevlerini tamamlayarak 6 ayın ardıdan Dünya'ya yeniden ayak bastı. Astronotları taşıyan kapsül, Florida açıklarına indi.

Görevlerini tamamlayan astronotlar 6 ay sonra Dünya'ya döndü

İnsanlı ilk operasyonel uçuşun astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya iniş yaptı.  6 ay süren görevlerini tamamlayan ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi. 

UZAYDA EN UZUN SÜRE KALMA REKORU

Astronotların yolculuğu yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Apollo 8’in Pasifik Okyanusu’na 27 Aralık 1968’de inişinden bu yana, ilk defa ABD mürettebatlı bir uzay aracı denize iniş gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 167 gün kalan astronotlar, 'uzayda en uzun süre kalma' (5 aydan fazla) rekorunu kırmış oldu.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor. Şirket, 'Demo-1' adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de 'Demo-2' adı verilen insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı. SpaceX, 'Crew-1' adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı. 'Crew-1 görevi', NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu. NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı 'Soyuz' mekikleriyle taşınıyordu.

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