Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada

Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli olan bir öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci evlerinde karantinaya alındı.