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  3. Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada

Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada

Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli olan bir öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci evlerinde karantinaya alındı.

Şanlırfa'da bir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir öğretmenin COVİD-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışması sonucunda temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci evlerinde 14 günlük karantina sürecine girdi. Açıklanan son bilgiye göre karantinada olan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 17:24
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