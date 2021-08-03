Görevlilerle tartışıp, havaya ateş açmıştı... Yusuf Güney'den ilk açıklama: "10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım"

Manavgat'ta gerçekleşen yangın söndürme çalışmalarına katılım sağlayan şarkıcı Yusuf Güney, orman görevlileriyle tartışıp, elindeki silahla havaya ateş açtığı için gözaltına alındı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney, saldırıya uğradıklarını ve mecbur kaldığı için ruhsatlı silahını kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN YAPTIM"

Yangın bölgesinde yaşanan olay, kısa sürede gündem olduktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Güney, takipçilerine şu sözlerle seslendi: "Yaşanan üzücü ve hiç hak etmediğim bir durumu iç yüzüyle anlatan videoları paylaşacağım. Ormanları bile bile yanmaya terk eden kendini bilmezlere laf ettim diye 10 kişi sopalarla ben ve arkadaşıma saldırdılar. Sözde orman bölge müdürlüğünün ekibinden olan ahlaksız canilerin elinden kurtulmak için can güvenliğimiz için arkadaşıma öldüresiye saldırdıklarını görüp arabamın içine kendimi savunmak için yöneldiğimde ki hepsinin isimlerini paylaşacağım sizlerle kardeşlerim."

"RUHSATLI SİLAHIMLA HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Kişisel instagram hesabının hikaye kısmından uzun bir açıklama yapan Güney sözlerine "Sopalarla arabanın içinde darp edildim kendimi ve arkadaşımı korumak için zamanında terör mensuplarından aldığım yüzlerce tehditden dolayı evet bunu ilk kez duyuyorsunuz kendime taşıma ruhsatlı aldığım silahla havaya hiçbir tehlike durumu arz etmeden iki el ateş etmek zorunda kaldım. Öfkesi dinmeyen halen daha bizi darp eden canilere karşı daha ileriye gitmemek için kaderime razı olup silahımın jarjörünü çıkarıp arkadaşıma teslim ettim ve biz o esnada halen daha darp ediliyorduk." cümleleriyle devam etti

"KİM HAKLI KİM HAKSIZ GÖRECEKSİNİZ, BEN İŞİMİN BAŞINDAYIM, MÜCADELEYE DEVAM!"

Elinde haklı olduğuna dair görüntülerin olduğunu belirten ve haklıyı haksızı belirlemeyi halka bırak Güney "Jandarma ekiplerimiz imdadımıza yetişmeselerdi biz şuan komadaydık. Neden bu olay yaşandı paylaşacağım videolarda izleyeceksiniz kardeşlerim. Günlerdir uykusuz perişan halde bir yerlere koştururken her zaman ekiplerimizin değerini bilin onların hakkı ödenmez çalışmalarını engellemeyin diye videolar paylaştım. Ama gelin görün ki zaten izleyeceksiniz siz buyurun haklıyı haksızı belirleyin. Bu durumda ne kadar mağdur olsam da yine de küskün kırgın değilim. Herkes perişan, sinirli, gergin empati yapıp anlayışla karşılamak lazım ama durum yargıya intikal etti bekleyip göreceğiz. Kimin haklı kimin haksız olduğunu göreceksiniz, ben işimin başındayım mücadeleye devam. Saygılar sevgiler sağlık diliyorum sizlere." ifadelerini kullandı.