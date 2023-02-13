Gorka Guruzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorka Guruzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorka Guruzeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorka Guruzeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorka Guruzeta 12 Eylül 1996 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gorka Guruzeta Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorka Guruzeta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Gorka Guruzeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gorka Guruzeta'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gorka Guruzeta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GorkaGuru9

http://www.instagram.com/gorkaguru9/

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Gorka Guruzeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gorka Guruzeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gorka Guruzeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorka Guruzeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Eylül 2020 yılında CE Sabadell

16 Temmuz 2021 yılında SD Amorebieta

3 Temmuz 2022 yılında Athletic

Gorka Guruzeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorka Guruzeta şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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