Gorka Larrucea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorka Larrucea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorka Larrucea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorka Larrucea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorka Larrucea 24 Şubat 1993 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gorka Larrucea Arrien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorka Larrucea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Only Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gorka Larrucea'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gorka Larrucea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorka Larrucea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorka Larrucea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorka Larrucea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gernika

2 Temmuz 2019 yılında Real Unión

22 Temmuz 2020 yılında SD Amorebieta

25 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Gorka Larrucea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorka Larrucea şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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