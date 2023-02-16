Gorkem Guven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Guven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Guven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Guven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Guven 2 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Guven Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Guven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gorkem Guven'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Guven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gorkemguven10/

Gorkem Guven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Guven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorkem Guven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Guven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kartalspor

3 Ağu 2017 yılında Darıca GB

7 Ocak 2019 yılında İstanbulspor

26 Ağu 2019 yılında Z. Kömürspor

3 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

5 Ekim 2020 yılında Afyonspor

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

18 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Gorkem Guven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Guven şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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