Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınından acı haber geldi. Alevlere müdahale eden Görkem Hasdemir'in yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu acı haber sonrasında Görkem Hasdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları gündem oldu. Yanıtları haberimizde derledik...

GÖRKEM HASDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Muğla'daki orman yangınında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir'in Köyceğizli olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Hasdemir, 38 yaşında Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde çalışıyordu. Hasdemir'in cansız bedeninin AFAD ekiplerince sarp alandan indirileceği öğrenildi.

GÖRKEM HASDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Ormanlık alanda çıkan yangında görevli olan Hasdemir, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangında ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Görkem Hasdemir ile ilgili bilgiler aktarıldı. Açıklamada Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu aktarıldı. İşçilerin rüzgarın ters dönmesi sonucunda alevler arasında kaldığı vurgulandı. Ayrıca 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı bildirildi.

"MEKANIN CENNET OLSUN"

Görkem Hasdemiz'in hayatını kaybetmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklamada bulundu. Pakdemirli açıklamasında "Maalesef şehidimiz var. Şehidimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun şehidim." ifadelerine yer verdi.