Gorkem Saglam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Saglam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Saglam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Saglam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Saglam 11 Nisan 1998 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Görkem Sağlam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Saglam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gorkem Saglam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Giresunspor futbol takımında oynamaktadır. Giresunspor takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gorkem Saglam'nin Giresunspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Saglam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grkemsglam/

Gorkem Saglam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Saglam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorkem Saglam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Saglam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2013 yılında VfL Bochum U17

19 Kasım 2014 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2016 yılında Bochum

20 Ocak 2020 yılında Willem II

5 Eylül 2022 yılında Giresunspor

Gorkem Saglam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Saglam şuan Giresunspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gorkem Saglam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SG Wattenscheid 09 (-2006), VfL Bochum (2006-2016)

Almanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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