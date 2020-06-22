’Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada’ salgın sonrasında tüm hızıyla devam ediyor

Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Ibrahim Yattara ve Tuncay Şanlı'nın rakiplere karşı mücadelesine sahne olan "Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada" turnuvası 14 Haziran'da "Kadına Şiddete Hayır" temasıyla düzenlendi.

İlk kez 15 Mart'ta gerçekleştirilen ve sonrasında koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. Görkem Uludüz'ün organizatörlüğünde 14 Haziran'da "Kadına Şiddete Hayır" temasıyla düzenlenen turnuvada Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Ibrahim Yattara ve Tuncay Şanlı'dan oluşan şöhretler takımına kadın futbolcular; Nazlıcan Parlak, Müge Inan, Nihan Üçerler ve Merve Nalcacı eşlik etti.

Dr. Emrah Cinik'in sponsorluğunda ve Özlem Demir'in sunumuyla düzenlenen turnuva, sosyal mesafeyi korumak amacıyla ikişerli takımlarla ayak tenisi olarak oynandı. Turnuvada hakemliği ise medya dünyasından Ebubekir Kaya üstlendi.

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Görkem Uludüz, "Turnuvamıza salgına karşı tüm önlemlerimizi alarak, sosyal mesafe kuralına uyarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 Haziran'da kadınlarımıza uygulanan şiddete dur demek ve bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Kadına yönelik şiddet, cinayetler, istismarlar ve diğer tüm kötülüklere karşı tek bir ağızdan düşüncelerimizi sahada paylaşmak istedik. Türkiye'nin önemli kulüplerinde top koşturmuş futbolcular ve kadın futbolcularımız karma şekilde mücadele etti. Kıyasıya rekabete sahne olan turnuvanın çekimlerini çok yakın zamanda ulusal kanallar ve sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA