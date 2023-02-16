Gorkem Yagci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Yagci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Yagci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Yagci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Yagci 18 Haziran 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Görkem Yağcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Yagci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Yagci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gorkem Yagci'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Yagci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Yagci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gorkem Yagci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Yagci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2013 yılında Elazığspor Alt

1 Temmuz 2014 yılında Elazığspor U19

18 Mayıs 2015 yılında Elazığspor U21

19 Ekim 2015 yılında Elazığspor U19

17 Nisan 2016 yılında Elazığspor U21

22 Eylül 2017 yılında Hankendispor

5 Ekim 2018 yılında Sürsürü Spor

13 Eylül 2019 yılında Elazığspor U19

4 Ocak 2021 yılında Elazığspor

8 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

Gorkem Yagci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Yagci şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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