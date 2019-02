Görme engelli 2 öğrencinin 11 yıllık dostluğu örnek oluyor

Elazığ'da görme engelli 2 öğrencinin 11 yıllık dostluğu ve azmi örnek oluyor.

Görme engelli 18 yaşındaki Ali Yavuz ile 17 yaşındaki Eray Sertkaya'nın dostlukları 11 yıla dayanıyor. İlk ve orta okulu beraber okuyan ikili, lisede de aynı sırayı paylaşıyor. Şuanda Harput Anadolu Lisesi 11'inci sınıfta eğitim gören ikili, neredeyse tüm günü beraber geçiriyor. Beraber satranç oynayan, derse giren ve teneffüslerini birlikte geçiren ikili, birbirlerine yardım ederek eksiklerini tamamlıyor. Okulda büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösteren ikili, aynı zamanda eğitim-öğretim ve farklı branşlardaki azimleri ile bir çok öğrenciye örnek oluyor.

"Ali ile 11 yıldır aynı okuldayız"

Ali ile 11 yıldır aynı okulda ve aynı sınıfta olduğunu belirten Eray Sertkaya, "11'inci sınıf öğrencisiyim ve sözel bölümünü okuyorum. Ali ile aynı sınıftayız ve 11 yıldır birlikte okuyoruz. Birbirimize destek olarak her türlü yardımı yapıyoruz. Okulda eğitim alıyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Görme engelli okulları olmadığı için normal okullarda eğitimimiz sürdürüyoruz. Sınıfımızdaki arkadaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarımızın bizlere karşı duyarlı olmaları ve yaklaşımları bizi memnun ediyor. Her ne kadar da biz bu okulda okusak da bize ait görme engelli okul olsa eğitimimizi daha iyi alırız. Hiçbir zaman engelli olduğumuzu hissettirmemeye çalışıyorlar. 5 yaşından önce az görüyordum. Talihsiz bir kaza sonunda gözlerimi tamamen kaybettim. Harput Görme Engelliler Spor Kulübü'nde futbol oynuyorum. Milli takım kamplarına çağrılıyorum. Hedefim 2020 Tokyo paralimpik oyunlarına katılmak" dedi.

"Birbirimizle kardeş gibi olduk"

Kendini hiçbir zaman engelli olarak görmediğini dile getiren Ali Yavuz ise, "Okulumdan memnunum ve okulumu seviyorum. Hocalarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan da memnunum, gördükleri yerde yardım ediyorlar. Eray ile birlikte buradayız, vakit geçiriyoruz. Birbirimizle kardeş gibi olduk. Teneffüslerde, öğle aralarında yan yan yanayız. Kantine birlikte gidiyoruz. Aynı sınıfta aynı sırayı paylaşıyoruz" diye konuştu.

Doktor hatası nedeniyle küvözde ışığa maruz kaldığını bildiğini aktaran Yavuz, "Narkozu da fazla kaçırdıkları için sol gözüm komple görmemekte, sağ gözüm ise az görüyor ama ben alıştım. Halimden memnunum, halime binlerce kere şükürler olsun. Hiçbir zaman kendimi bir engelli olarak hissetmedim. Hayatıma ve eğitimime devam ediyorum. Etkinliklerde yer alıyorum. Okulda düzenlenen şarkı yarışmalarında sahne alıyorum. Eray ile birlikte etkinliklerimiz oluyor. Onunla birlikte satranç, oyun oynuyoruz. Kısacası Eray ile kardeş gibi olduk diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırdılar"

Eray ve Ali ile 3 senedir arkadaş olduklarını dile getiren sınıf arkadaşlarından Okan Orman, "Aynı okulda ve aynı sınıftayız. Onlara yardımcı oluyorum. Ben Ali ve Eray'ın kulağı gibiyim. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırdılar. Kendileri bizim okul için çok iyi örnek oldular. Derslerde Ali ile oturuyoruz, Eray'la da teneffüslerde beraberiz. İhtiyaçları olduğu zaman onu karşılıyoruz" diye konuştu.

"Birbirlerinin gözleri olmuşlar"

Okulun beden eğitimi öğretmeni Süreyya Erdem'de, "Ali 3, Eray ise 2 yıldır bizim öğrencimiz. Aslında Ali ve Eray çocukluktan beri aynı okuldalar. Her şeyi beraber yaşamışlar. Ancak 9'uncu sınıfta zorunlu bir ayrılık yaşamışlar. Eray, bu yokluğa fazla dayanamamış, tekrar bizim okula gelmeyi tercih etti. Her etkinliği beraber yapıyorlar. Bir nevi birbirlerinin gözleri olmuşlar. Çok sağlam bir dostlukları var. Oyunlarda, aldıkları derslerde ve yemekhanede bile yan yanalar. Her işlerini birlikte yapıyorlar. Bazen kapışsalar da aslında birbirlerini çok seviyorlar. Bize gerçek bir dostluğun örneğini veriyorlar. Gerçek bir dostluk nasıl olur aslında bizlere dolaylı olarak da anlatıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA