Görme engelli, her ay maaşını çekmek için polisi arıyor

TRABZON'da görme engelli belediye çalışanı Gencebay Aydın (37), 3 yıldır her ay başı, maaşını çekebilmek için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, yardım istiyor. Banka şubesi önüne gelen polisler de ATM'den parayı çekip, Aydın'a teslim ediyor.

Gencebay Aydın, küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybetti. Ortahisar Belediyesi'ndeki işine her gün bastonuyla gidip gelen Aydın, maaşını ATM'den çekmekte zorlanınca polisten yardım istedi. İlk kez 3 yıl önce 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak maaşını çekebilmek için polis gönderilmesini talep etti. Banka şubesi önüne gelen polis memurları, maaşı, ATM'den çekip, Aydın'a verdi. Polis memurlarının "Her zaman arayabilirsin" dediği Aydın, 3 yıldır her ay başı "155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, yardım istiyor. Banka şubesine gelen polis memurları da parayı çekip, Aydın'a teslim ediyor.

'TÜM BANKALARDA SORUN YAŞIYORUZ'

Görme engellilerin bankalarda sorunlar yaşadığını anlatan Gencebay Aydın, "Kart şifremi güvenip başkalarına veremiyorum. Ben de polisi arayarak, yardım istiyorum. Gelip maaşımı çekip, veriyorlar. Oturup sohbet edip, çay içiyoruz. Onları rahatsız ediyorum diye çekiniyorum ama yardıma o kadar içten geliyorlar ki gerçekten teşekkür ediyorum. Biz engelliler tüm bankalarda sıkıntılar çekiyoruz. Umarım bu sıkıntılarımız biran önce son bulur" diye konuştu.

POLİSLER MUTLU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da engellilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gencebay kardeşimizin eli, ayağı ve gözü olmaya çalışıyoruz. Yardım edebildiğimizi ve onu mutlu ettiğimizi gördükçe emniyet teşkilatı olarak mutlu oluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA