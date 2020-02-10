Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya
Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.
Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.
Türkiye'nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kg'de Recep Çiftçi ve 57 kg'de Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvada 70 kg'de Raziye Uluçam gümüş; 48 kg'de Ecem Taşın, 63 kg'de Duygu Çete Artar, +100 kg'de de Onur Taştan bronz madalya aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı.
Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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