Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya 

Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.

Türkiye'nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kg'de Recep Çiftçi ve 57 kg'de Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvada 70 kg'de Raziye Uluçam gümüş; 48 kg'de Ecem Taşın, 63 kg'de Duygu Çete Artar, +100 kg'de de Onur Taştan bronz madalya aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı.

Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

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Kaynak: DHA