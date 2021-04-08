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Görme engelli öğrencilerin büyük heyecanı! Tiyatro ile tanıştılar

Şanlıurfa'da düzenlenen programda görme engelli öğrenciler tiyatro ile buluşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin oyunlarıyla tiyatroyla buluşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Görme engelli öğrencilerin büyük heyecanı! Tiyatro ile tanıştılar

Şanlıurfa'da görme engelli öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin oyunlarıyla tiyatroyla tanıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda düzenlediği Tek Perde Müzikli Çocuk Oyunu ile görme engelli öğrencilerle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu ekibinden Hasan Ocakoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Gülcan Koç'un kaleme aldığı "Barışsın Dünya" Okuma Tiyatrosu, özel gösterimle sahnelendi. Ocakoğlu, "Bu tür farkındalık projelerini daha fazla yaparak çocukların yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

Bugüne kadar tiyatroya gidemeyen ve sınıflarına kadar getirilen tiyatro sahnesinin karşılarında sahnelendiğini "duyarak" alkışlarla eşlik eden çocuklar, okuma tiyatrosunun ardından duygu ve düşüncelerini paylaşarak şimdiye kadar tiyatro ile tanışmadıklarını ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin kendileri için tiyatro sahnesini özel olarak sergilemelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğretmeni Yasemin Al ise çocuklarla birlikte çok güzel bir gün yaşadıklarını belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Görme engelli öğrencilerin büyük heyecanı! Tiyatro ile tanıştılar

Görme engelli öğrencilerin büyük heyecanı! Tiyatro ile tanıştılar

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