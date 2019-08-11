Görme engelli sporcular Kurban Bayramı'nı idmanla geçiriyor

İki Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, gelecek hafta Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılacak 1'inci Lig'e yükselme play-offları için hazırlıklarına devam ediyor.

İki Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Kurban Bayramı'nda hazırlıklarına Eskişehir'de sürdüyor. Takımın gönüllü antrenörü Busenur Aslangöz (22), önümüzdeki hafta Tokat'ın Erbaa ilçesindeki play-off turnuvasına hazırlandıklarını ifade ederek, "Engelli bireyler; ailelerinden uzakta, hiç bilmedikleri bir şehirde yaşıyorlar. Hepsi bu fedakarlığın bilincinde oldukları için gerek sahada, gerek dışarıda hepsi çok iyi motive olmuş durumdalar" dedi.

Eskişehir'de 2 yıl önce kurulan ve Görme Engelliler B1 ikinci liginde yer alan İki Eylül Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, önümüzdeki hafta Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılacak play-off mücadeleleri sonucunda 1'inci Lig'e çıkmayı hedefliyor. Sezonu 8 takımlı ligde şampiyon tamamlayan takım, 1'inci Lig'e yükselmek için bayram tatilinde Atatürk Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nin tahsis ettiği halı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

KAPTAN MUSTAFA ELÇİÇEK: BAYRAMI ANTRENMAN YAPARAK GEÇİRİYORUZ

Takım kaptanı Mustafa Elçiçek (22), daha önce de ekip olarak satranç, futbol ve golbol turnuvalarına katıldıklarını ifade ederek hedeflerinin görme engelliler futbol liginde birinci lige yükselmek olduğunu söyledi. Geçen yıl Futbol B1 Şampiyonası'na giderek 2'nci lige yükseldiklerini kaydeden Elçiçek, "Bu sene içinde de 16-23 Ağustos arası Tokat Erbaa'da Futbol B1 2'nci Lig Birinci Devre Turnuvası'na gideceğiz. Hedefimiz öncelikle bu kadar az imkana ve bu kadar zorluğa rağmen 1'inci lige çıkabilmek. Takımımızda birçok ilden arkadaşımız var. En gencimiz Emre Keser Bilecik'in Bozüyük ilçesinden geldi ve 17 yaşında. En yaşlımız ise Bursa'dan gelen Hüseyin Arıburnu. Takımımıza doğu illerinden de gelen birçok oyuncu var. Ben Siirt'ten geldim mesela burada öğrenciyim aynı zamanda. Ekrem Ataibiş arkadaşımız var o da Batman'dan geldi. Busenur Aslangöz antrenörümüz Adıyaman'dan geldi. Birlik olmamız, birbirimize tutkulu olmamız bizi bir arada tutuyor. Bunu anlatacak bir cümle bulamıyorum açıkçası. Hiçbirimizin maddi bir beklentisi yok. Biz gönüllü geliyoruz buraya. Hepimiz fedakarlık yapıp geliyoruz. Mesela hiçbirimiz bayram tatilinde memleketimize gitmedik. Bayramda da burada antrenman yapıyoruz" diye konuştu.

ANTRENÖR BUSENUR ASLANGÖZ: ENGELLİ BİREYLER ÜLKE GENELİNDE DESTEK BEKLİYOR

Görme engelli bireylerin Türkiye genelinde yeterli desteği görmediğini ifade eden antrenör Busenur Aslangöz, "Dört yıldır bu işi gönüllü olarak yapıyorum ve buradan tek bir maddi kazancım yok. Arkadaşlarla daha önce bir turnuvada karşılaştım ve daha sonra Eskişehir'e geldim. Arkadaşlar imkansızlıklar içerisindeydi. Sağ olsunlar onlar da bana çok destek oldular. Buraya adapte olmam onlar sayesinde çok kolay oldu. Takımı benimsedim. Bu takımı aldığımda biz Yükselme Ligi'ndeydik Malatya'da. Çok şükür başarılı olduk ve 2'nci lige yükseldik. Halı sahada verimli bir antrenman gerçekleştiremedim. Belirli bir antrenman programı uygulamak istiyorum ancak saha zemini ya da bariyer uygun değil. Benim hedefim 2'nci ligde arkadaşların en az ilk 2 içerisine girmelerini sağlamaktı. Bu arkadaşlar birinci lige yükselebilecek potansiyeldeler fakat kamptan verim alamıyorlar. Diğer takımların bariyerli sahaları var. Ben burada yüzde 20 verim sağlayabiliyorken onlar yüzde 80-90 verime ulaşabiliyorlar. Hedefimiz tabi ki Eskişehir'i Görme Engelliler B1 birinci liginde temsil etmek ama şu an bu kısıtlı imkanlarla ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Buradaki insanların hepsi fedakarlık yapıyor. Sonuçta görme engelli bireyler ve ailelerinden uzakta, hiç bilmedikleri bir şehirde yaşıyorlar. Hepsi bu fedakarlığın bilincinde oldukları için gerek sahada gerek dışarıda hepsi çok iyi motive olmuş durumdalar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Görme engelliler takımı antrenmanından detay

- Sporculardan detay

- Sporcular top sürerken detay

- Mustafa Elçiçek'in açıklamaları

- Busenur Aslangöz'ün açıklamaları

- Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

DHA