Görme engelli Türkçe öğretmeninden geleceğe ışık tutacak kitap

Sarıgöl'ün Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulunun görme engelli Türkçe öğretmeni Hakan Sancak, iki yıllık çalışmasının sonunda ilçe eğitim tarihine ışık tutacak "Sarıgöl Eğitim Tarihi" adlı kitabını çıkardı.

Çıkardığı kitabın gelecek kuşaklara ışık tutmasını amaçlayan görme engelli Türkçe öğretmeni Hakan Sancak, iki yıl boyunca ilçe Milli Eğitimin izni ile ilçedeki tüm okulların tarihçelerini ve eski fotoğraflarını topladı. Topladığı kaynakları birleştirerek aynı okulda sınıf öğretmenliği yapan Hasan Emre Saluk ile birlikte ilk kitabını çıkararak, Sarıgöl ilçe Kaymakamı Çetin Kılınç'a, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'a, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a, ilçedeki kütüphanelere ve okullara hediye etti.

Kitap üç bölümden oluştu

Sarıgöl Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu görme engelli Türkçe öğretmeni Hakan Sancak, "Hazırlamış olduğum bu kitapla geçmişten, bugüne kadar eğitim sistemimizin ve eğitim kurumlarını karşılaştırması yapılabilecek ve gelecek kuşaklara da ışık tutacak. Kitabım üç bölümden oluşmakta. Birinci bölüm ilçemizin tarihçesi, ikinci bölümde ilçemizin eğitim tarihçesi, üçüncü bölümde ise Sarıgöl'ün eğitim durumu ele alındı. Kitabım 138 sayfadan oluşmaktadır. Kitabı hazırlamamda sınıf öğretmeni arkadaşı Hasan Emre Saluk yardımcı oldu. Çeşitli kaynaklardan yararlandım. Resimleri de ilçemizin vefat eden iki eski fotoğrafçısı olan Nevzat Kıyak ve Muammer Bircan arşivinden ve SADER'in arşivlerinden yararlandım. Aydın İl Salnamesi ilçemizin tarihine ışık tuttu. Böyle bir eseri ilçeme kazandırdığım için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: İHA