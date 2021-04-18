Görme engelli vatandaşlara ses oldular, Türk Telekom çalışanları 20 bin sayfa kitap seslendirmesi yaptı

Türk Telekom'un herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmaya devam ediyor. İçeriği her geçen gün zenginleştirilen uygulama için bu kez Türk Telekom çalışanları seferber oldular.

20 BİN SAYFA SESLENDİRME YAPILDI

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası kapsamında, Kitap Hediye Günü'nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelli kitapseverler için seslendirildi. Çalışanlar bu anlamlı kampanya kapsamında; Türk Telekom'un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitaplara ses oldular.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı