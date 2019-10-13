Görme Engelliler 10. Hafta Müsabakası Argıncık Stadı’nda Yapıldı

Görme Engelliler B1 Sesi Görenler Futbol Ligi 10. hafta karışlaşması Argıncık Stadı'nda yapıldı.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan; B1 Sesi Görenler Futbol Ligi 10. Hafta müsabakası Argıncık Stadı'nda yapıldı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ile Turged Görme Engelliler Spor Kulübü arasındaki karşılaşma, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin başlama vuruşu ile başladı.

Karşılaşma sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA