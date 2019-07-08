Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Sayyıdan: Kadın ve erkeklerde kota almak gurur verici

ABD'de yapılan Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda yarı finale kalan Golbol Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt katılma hakkı elde etti

ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nda Türkiye, grubunda 6 maçı da galibiyetle tamamladı. Golbol Milli Takımı yarı finalde Çekya'yı 7-2 yenerek finale yükseldi. Yarın finalde Litvanya ile karşılaşacak olan erkek milliler, kadın millilerden sonra kota almayı başardılar.

BAŞKAN HASAN SAYYIDAN: KADIN VE ERKEKLERDE KOTA ALMAK GURUR VERİCİ

"2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılacak olmak Türk sporu adına büyük bir başarı ve gururdur" diyen başkan Hasan Sayyıdan, "6 maçı kazanmak çok büyük bir başarıdır. Çeyrek finalde Güney Kore, yarı finalde Çekya'yı yenerek finale çıktık. Bu başarı bize kotayı getirdi. İnşallah yarın finalde Litvanya'yı yener, altın madalya ile döneriz. Yenilsek de sorun değil. Hedefimiz olan Tokyo Paralimpik Oyunları kotasını almayı başardık. Kadınlarda ve erkeklerde kota almak gurur verici. Türk sporu için çalışmaya devam" dedi.

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DHA