Görme engelliler için materyal tasarlıyorlar

Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Hami Okul Projesi" kapsamında devlet okullarıyla "Bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün" temalı iş birliği gerçekleştirdiklerini bu kapsamda öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla tanıştırdıklarını söyledi. Şen, özellikle görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarladıklarını ifade etti.

Bodrum Bilnet okulları, 46 sınıf kapasitesi ile hizlmet veriyor. Açık- kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri, cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuvarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu okulda amaç yabancı dilin içselleştirilmesi. "İngilizce her yerde" felsefesini benimseyen okul yönetimi, öğrencilerin gün içinde maksimum düzeyde İngilizce ile karşılaşarak dili içselleştirmelerini sağlıyor. Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulları Müdürü Sibel Dayıoğlu, okullarında uygulanan eğitim modelinin içerik odaklı dil öğretimini temel aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü

Dil öğretiminde "Content and Language Integrated Learning (CLIL)" modeli uygulanır. İngilizce öğretim programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda hazırlanmakta ve okullarımızda dünya standartlarında bir öğretim programı uygulanmaktadır. 2019 - 2020 öğretim döneminde hayata geçirdiğimiz 5. Sınıf İngilizce Hazırlık Programı "Intensive English Programme" olarak adlandırdığımız yeni programla çocuklarımızın günlük ve iş hayatlarında İngilizce konuşan bireyler olarak var olmaları için, dev bir adım atıyoruz. 5. sınıfa geçen tüm öğrencilerimizin dahil olduğu Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı ile, onların İngilizce konuşma becerilerini arttırıp bu doğrultuda onlara dili günlük yaşam bağlantısında kullanmak için gerekli özgüveni sağlayacak özel bir müfredatla karşınızda olacağız.

Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, proje bazlı çalışmalarla bilimi yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle dedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Hami Okul Projesi kapsamında devlet okullarıyla gerçekleştirdiğimiz "Bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün" temalı iş birliği ile öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla karşılaştırıyoruz. Yine görme engelli insanlar için, onların yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarlıyoruz, Bodrum çapında görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları yürütüyoruz, kurumsal iş birlikleri içine giriyoruz. Bodrum'un turizmle anılan bir yer olmasının dışında sanat, kültür, edebiyat, mimari alanlarında ses getiren yaşayan değerleriyle de anılmasına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Ekolojik duyarlılığı yaygınlaştıracak öncü uygulamalarla da doğayla barışık insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Kaynak: DHA