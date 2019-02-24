Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi 

Karaman'da 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler (TGESF) Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler, Büyükler ferdi ve takımlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.

Karaman Valiliği ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde Yıldızlar, Ümit Gençler ve takım karşılaşmaları ile madalyalar sahiplerini buldu.

Madalya kazanan takım ve sporcular şöyle;

YILDIZ KADINLAR:

36 kilo, 1. Gizem Dinçer (Kahramanmaraş)

40 kilo, 1. Hatice Dinçer (Kahramanmaraş)

48 kilo, 1. Sümeyye Rabia Keser (Aksaray)

52 kilo, 1. Elif Nur Beşli (Bursa)

YILDIZ ERKEKLER:

42 kilo, 1. Yusuf Narcıoğlu (Gaziantep)

46 kilo, 1. Oğuzhan Sevim (Bursa), 2. Erdal Mıh (Konya)

50 kilo, 1. Oğuzhan Çağdaş (Bursa)

66 kilo, 1. Nizami Sav (Aksaray), 2. Ahmet Kaya (Manisa)

ÜMİT GENÇ KADINLAR:

44 kilo, 1. Seyhan Bayat (Adıyaman), 2. Damla Sarıçoban (Kahramanmaraş)

48 kilo, 1. Ruken Adıgüzel (Diyarbakır), 2. Kübra Melemir (Kahramanmaraş)

52 kilo, 1. Sıdıka Nisa Gök (Adana), 2. Esra Akova (Bursa), 3. Cahide Eke (Karaman)

57 kilo, 1. Melisa Aylak (Diyarbakır), 2. Neslihan Akgül (Kahramanmaraş) 3. Güliz Çakar (Manisa)

63 kilo, 1. Hatice Akgün (Eskişehir), 2. Selin Erdoğan (Kayseri), 3. Eda Sarsam (Manisa)

70 kilo, 1. Adalet Kabadayı (Aksaray), 2. Rabia Akova (Bursa)

+70 kilo, 1. Mizgin Zilan Ağahatun (Diyarbakır)

ÜMİT GENÇ ERKEKLER:

55 Kilo, 1. Sabır Kural (Diyarbakır), 2. Umut Akıncı (Diyarbakır), 3. Yusuf Adıgüzel (Diyarbakır)

60 kilo, 1. Kadir Kılıç (Adıyaman), 2. Hasan Küçükarslan (Adıyaman), 3. Muhammet Uygur (Aksaray)

66 kilo, 1. Mevlüt Can Açıkel (Aksaray), 2. Muhammet Balcı (Bursa), 3. Mehmet Akif Kural (Diyarbakır)

73 kilo, 1. Muharrem Alkan (Erzurum), 2. Oğuz Oduncu (Gaziantep), 3. Murat Tarün (Gaziantep)

81 kilo, 1. Ömer Genç (Kayseri), 2. Emrullah Toprakçı (Kocaeli), 3. Ramazan Karamoçu (Manisa)

90 kilo, 1. Ömer Buğra Ölçen (Bursa), 2. Alp Eren Tazegül (Kocaeli), 3. Emircan Er (Manisa)

100 kilo, 1. Furkan Özden (Manisa)

+100 kilo, 1. Atila Dinçaslan (Kayseri)

Takımlarda kadın ve erkekler Türkiye şampiyonu belli oldu.

KADINLAR:

1. Aksaray Çağlayan Spor Külübü (Aksaray), 2. Manisa Görme Engelliler Spor Külübü (Manisa), 3. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (Denizli)

ERKEKLER:

1. Kocaeli BŞB Kağıtspor Kulübü (Kocaeli), 2. Manisa Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü (Manisa), 3. Manisa Görme Engelliler (Manisa), 3. Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü (Ankara)

(FOTOĞRAFLI)

DHA