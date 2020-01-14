Görme engellilerin karanlığını aydınlığa çevirdiler

Tuzla Belediyesi tarafından "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla görme engellilere yüksek teknolojili akıllı beyaz baston armağan edildi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla görme engelli fertlere yüksek teknolojili akıllı baston armağan edildi. Akıllı bastonların engelli fertlere takdimi, törenle gerçekleştirildi.

Beyaz bastonu yenilikçi ve akıllı hale getirerek görme engellilerin daha bağımsız ve güvenli hareket etmelerini sağlayan akıllı beyaz baston, yeni üç özelliği ile herkesin eşit bir şekilde topluma katılmalarını sağlıyor. Tuzla Belediyesi desteğiyle 14 görme engelli ferde, mani idrak etme özelliği ve Bluetooth ile telefon entegrasyonuna sahip bastonlar hediye edildi.

Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleşen buluşmada görme engelli fertlere bastonlarını takdim eden Başkan Şadi Yazıcı, "Şunu belirtmek istiyorum, 14 adet, bunun belirli şartları aranmıştı Sayımızın gittikçe arttığını gördüm. Bundan sonra sayı 21 oldu bu durum artacak herhalde. Biz yüz, üç yüz, beş yüz artık kullanabilme şartları ile beraber artmasını istiyoruz çünkü teknoloji gelişti. İnsanların hayatları nasıl kolaylaştırdıysa görme engelli kardeşlerimizin de bu teknolojiden faydalanarak dünya ile entegrasyonunu ve bazı hakları kullanması gereken, bilgi alma, tutunma gibi, ve taksi çağırma gibi bir çok şeyden faydalanacaklar inşallah. Bilgiye ulaşma konusunda da rahat olacaklar "diye konuştu.

Beyaz baston hediye edilen engelli vatandaş Ömer Efe yıldız, "Bence o baston benim hayat arkadaşım ve benim yol arkadaşım olacaktır. Ben kendimi çok mutlu ve güvenli hissediyorum. Bu bastonu yanımda olunca daha da kendimi güvenli hissediyorum ve bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

8 yıl önce gözlerini kaybeden WeWALK Gönüllüsü Zülal Tannur, "8 yıl önce gözlerimi kaybettiğimde beyaz baston ile bağımsızlığımı sağlamaya çalışıyordum ama şimdi dönüp baktığım da WeWALK baston olsaydı her şey benim için daha kolay olurdu. Bunu düşünerek geçtiğimiz günlerde bir wesendrom kampanyası başlattık ekibimle birlikte Tuzla Belediyesi de bize ilk destek veren, çağrımıza kulak veren belediyelerden biri oldu. Ondan bizim için çok kıymetli şimdi burada görme engellileri akıllı bastonlarıyla buluşturduk. Her şey için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA