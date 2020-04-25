Görümcesini silen Fahriye Evcen'den açıklama

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından silen Fahriye Evcen günler sonra açıklama yaptı.

"YANSITILDIĞI GİBİ BİR SORUN YOK"

Görümcesini Instagram'dan silen Fahriye Evcen, bu hareketiyle "Görümcesiyle kavga mı etti?" sorusunu akıllara getirdi. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt vererek "O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok" dedi.Burçun Özçivit, 5 sene önce hayatını birleştirdiği Ahmet Deniz'den 4 ay önce boşandı. Özçivit'in bu evliliğinden Açelya adında bir kızı var.