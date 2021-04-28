Görümceye Anneler Günü mesajı 2021 başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2021 yılında 9 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.

GÖRÜMCEYE ANNELER GÜNÜ MESAJI 2021

Seninle birlikte çok güzel günlerimiz geçti. Anneler günün kutlu olsun görümcem.

Her zaman gelin görümce çekişmesi olmuştur ama biz seninle iki arkadaş gibiydik ve her zaman da öyle kalacağız. Görümcem anneler günün kutlu olsun.

Allah’ım sana sağlıklı, huzurlu ve mutlu ve ailenle birlikte bir ömür boyu mutlu olmayı nasip etsin.

Yeni yaşının eski yaşından daha mutlu ve umutlu geçmesi dileğiyle anneler günün kutlu olsun görümcem.

Görümcemin anneler günün kutlu olsun. Bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olsun.

Anneler günün kutlu olsun görümcem. Sen bana iyi bir görümce, iyi bir arkadaş oldun.

Allah’ım sana gönlündeki tüm güzellikleri yaşamak nasip etsin.

Sevdiğim adamı ne kadar senden kıskansam da, seni her zaman çok sevdim.

Sen benim için iyi bir görümce oldun. Anneler günün kutlu olsun.

Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen bana hayatın zorluklarını, güzelliklerini öğreten kişisin.

Sen benim biricik görümcemsin. Görümcem anneler günün kutlu olsun.

Birbirimizden kilometrelerce uzakta olsak, sen bizim için her zaman değerlisin. Görümcem anneler günün kutlu olsun.

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Anneler günün kutlu olsun görümcem.

Biz eşimle birlikte senin bizim kadar mutlu olmanı çok istiyoruz.

Çünkü sen mutlulukların en güzelini yaşamaya layıksın.

Yüce Mevla sana kendin kadar güzel biriyle mutlu olmayı nasip etsin.

Canım görümcem anneler günün kutlu olsun.

Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey seninle olsun.

Sen benim için birçok arkadaştan çok daha iyi bir arkadaşsın.

Sen her zaman mükemmel bir insan olarak kalacaksın. Anneler günün kutlu olsun Görümcem.

Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. Görümcem anneler günün kutlu olsun.

Güller, laleler, bütün çiçekler solar.

Çelik ve demir kırılır ama aile bağları ne kopar, ne solar, ne de kırılır.

Anneler günün kutlu olsun görümcem.

Yaşayacak olduğun günlerin, yaşadığın günlerinden çok daha güzel olsun.

Yüzünden gülümsemen eksik olmasın. Mutluluğun daim, anneler günün kutlu olsun.

Sen çok acılar çektin ama güçlü kişiliğinle her şeyin üstesinden geldin ve gelirsin de.

Hayatın her ne kadar sonbahar yaprakları gibi olsa da, neşe ile yaşamayı, mutlu olmayı bildin.

İnşallah yeni yaşın sana yaşadığın tüm olumsuzlukları unutturur ve mutlu olursun. Anneler günün kutlu olsun.

Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası, ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin değer verdin biri olmak ne güzel. Anneler günün kutlu olsun.

Zaman zaman seninle çekişmeler, tartışmalar yaşamış olsak da sen her zaman değer verdiğim ve sevdiğim kişiler arasındasın. Anneler günün kutlu olsun.