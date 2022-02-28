Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşları

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.29

Meslek Adı :

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, CRT TV, LCD TV, Plazma TV, Projeksiyon TV, Video, Müzik Seti, Ev sinema sistemleri, VCD-DVD Player, Kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterinin şikayetini dinlemek,

b) Arıza teşhis yöntemini belirlemek,

a) Televizyonun blok yapısını tanıyarak arızanın meydana geldiği katı tespit etmek.,

b) Besleme katını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

c) Tuner-Arafrekans katını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak ,

d) Renk katını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

e) Sistem kontrol katını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

f) Yatay katı tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

g) Düşey katı tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

h) Ses katını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

i) Katot Işınlı Tüpleri tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

j) PC monitörünü tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

k) Projeksiyon TV yapısını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

l) Sıvı Kristal Gösterge TV yapısını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

m) Plazma TV yapısını tanıyarak arızalarını tespit etmek, onarmak,

n) Videoların yapısını tanıyarak, arızalarını tespit edip onaramak,

o) Müzik setlerinin arızalarını tespit edip onarmak,

p) VCD-DVD Player yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

q) Projeksiyon cihazının yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

r) Ev sinema sistemlerinin kurulumunu yapmak, arızalarını tespit edip onarmak,

s) Kameraların yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

t) Seslendirme sistemi projelendirmesini yapmak,

u) Seslendirme sistemi arızalarını tespit etmek ve gidermek,

v) Oto seslendirme sistemi montajını yapmak,

w) Oto seslendirme sistemi arızalarını tespit edip, onarmak,

x) Işıklandırma sistemi projelendirmesini yapmak,

y) Işıklandırma sistemi montajını yapmak,

z) Işıklandırma sistemi arızaları tespit ederek onarmak,

x) Sistem ünitelerinin ayarlarını yapmak,

y) Sistemin deneme çalıştırmasını yapmak,

z) Atölye giriş fişi, müşteri hizmet fişi, garanti belgesi düzenlemek,

Güncel Meslek : EVET

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