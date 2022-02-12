Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3521.22

Meslek Adı :

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Yayın Ve Ses-Görüntü Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin proje ve kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma operasyon planlarını çıkarma, kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Görüntü ve Ses Sistemleri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. İş planlaması ve organizasyon yapmak ve uygulamak,

b. Ses ve görüntü ekipmanlarının düzenli ve küçük tamirlerini yapmak,

c. Görüntü ışık ve ses sistemlerinin sorunlarını tespit etmek ve çözmek,

d. Kamera hareketleri, görüntü düzenleme gibi görevleri çekim ekibiyle görüşerek belirlemek, e. Aydınlatma kaynakları ve diğer ekipmanların yerlerini belirlemek ve kurmak,

f. Görüntü ve ses verilerini arşivlemek, seslendirmek, sayısallaştırmak ve sıkıştırmak,

g. Yayın veya yapım için belirlenmiş takvime göre görüntü kayıt bantlarını tedarik etmek ve düzenlemek,

h. Gerekli ses/ görüntü ekleme ve program bölümlerini çıkarma ve silme gibi işlemler ile görüntü kayıtlarını kurgulamak,

i. Yapım öncesi gereklilikler planlamak ve geliştirmek,

j. Kalite için, sesleri ve gelen ve giden görüntüleri izlemek,

k. Ses giriş ve bağlantılarını düzenler, birleştirir ve ıv görüntüsü ile sesin koordineli olmasını sağlamak,

l. Sesleri kayıt etmek ve kurgulamak,

m. Grafik ve grafik tasarımlar üretmek,

n. Tiyatro, konferans, konser gibi canlı performanslar esnasında sonrasında ve öncesinde ışık ve ses kontrollerini yapmak,

o. Elektrik ve kablo bağlantılarını yapmak,

p. Mobil sistemlerin montajını ve onarımını yapmak,

q. Hareketli ışık, ses ve görüntü sistemlerini yerlerini belirlemek ve kurmak,

r. Sabit ışık ses ve görüntü sistemlerini kurmak,

s. Televizyon , PC monitör, Kamera, LCD ve plazma TV Video, müzik seti, VCD-DVD oynatıcıların arızalarını tespit etmek ve onarımını yapmak,

t. Projeksiyon ve ev sinema sistemini kurmak,

u. Anten sistemlerini (Uydu Merkezi vb, sistemleri) kurmak ve onarımını yapmak, v. Video, Müzik seti, VCD-DVD, TV, LCD ve Plazma TV?lerin kurulumunu ve ayarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?