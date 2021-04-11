Görüntüler infial yaratmıştı! Cihangir sapığı yakalandı

Olay, Cihangir Sanatkarlar Parkında meydana geldi. Genç bir kadını takip eden eli bıçaklı sapık, kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde dakikalarca taciz etti.

Bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Video izleyenleri dehşete düşürdü. Söz konusu görüntü, milyonlarca insan tarafından büyük tepki topladı.

Paylaşımların ardından Twitter'da patlayan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

CİHANGİR SAPIĞI YAKALANDI

Twitter'da tepki çeken görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.