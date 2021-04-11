Görüntüler infial yaratmıştı! Cihangir sapığı yakalandıCihangir sapığı kim, yakalandı mı? Cihangir Sanatkarlar Parkı taciz olayı!WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Wrestlemania 37 canlı izleUçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi11 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kayak yaparken bacağı kırılan Dr. Gülce Tunç 6 saatte kurtarıldıKararlar açıklandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ramazan ayı ile ilgili koronavirüs talimatnamesi!Korona tedavisi gören belediye meclis üyesi Fatih Amil hayatını kaybettiGurbetçi 12 yaşındaki Muhammed Talha'dan gurur verici başarıDikkat çeken araştırma! Hangi koronavirüs aşısının yan etkisi daha çok?
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Görüntüler infial yaratmıştı! Cihangir sapığı yakalandı

İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Cihangir'de Sanatkarlar adı parkta güpegündüz genç kızın bir sapık tarafından taciz edildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Cihangir Sanatkarlar Parkında meydana geldi. Genç bir kadını takip eden eli bıçaklı sapık, kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde dakikalarca taciz etti.

Bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Video  izleyenleri dehşete düşürdü. Söz konusu görüntü, milyonlarca insan tarafından büyük tepki topladı.

Paylaşımların ardından Twitter'da patlayan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Cihangir sapığı yakalandı

CİHANGİR SAPIĞI YAKALANDI

Twitter'da tepki çeken görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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