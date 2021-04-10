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  3. Görüntüler şaşkına çevirdi! Maskeyi çıkarıp halay çektiler!

Görüntüler şaşkına çevirdi! Maskeyi çıkarıp halay çektiler!

Bursa'da meydana gelen olayda halay için sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Maskesiz şekilde halay çeken grup, çevre tarafından tepki ile karşılandı.

Görüntüler şaşkına çevirdi! Maskeyi çıkarıp halay çektiler!

Bursa'da bir düğün cemiyeti öncesinde onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz bir şekilde sokak ortasında halay çekmesi vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Görüntüler merkez Osmangazi İlçesi elmasbahçeler Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün cemiyeti öncesinde gelin alma merasimi için sokakta buluşan onlarca vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz bir şekilde dakikalarca halay çekti. Koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek davul zurna eşliğinde dans eden düğüncüler, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

(İHA)

Görüntüler şaşkına çevirdi! Maskeyi çıkarıp halay çektiler!

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