Görüntüsü bile insanın içini ürpertiyor! İnsan yüzlü örümcek Türkiye’de yine ortaya çıktı

“İnsan yüzlü örümcek” olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli’de görüldü. İnsan yüzlü örümcek Merkezefendi ilçesinde hayvanlarını besleyen Burak Deniz Tutkun tarafından bulundu.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Denizli'de ortaya çıkan köşeli yengeç örümceği, insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşürüyor. Şu ana kadar Türkiye'de yedinci kez görülen örümcek, arı ve sineklerle besleniyor. Burak Deniz Tutkun isimli vatandaş tarafından arıyı öldürürken bulunan örümcek, ilginç görüntüsüyle şaşkınlık yarattı. Kavanoza koyarak hakkında araştırma yapan tutkun ülkede yalnızca 6 kez görüldüğünü öğrenince, örümceği beslemeye bir süre kavanozda besledi.

Örümceği fark ettiğinde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Tutkun, kavanozda beslediği böceği arkadaşlarına da gösterdiğini ifade etti.

Tutkun, “Çalıştığım ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye’de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım.” dedi.