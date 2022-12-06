Görüntüsüne aldanmayın! Dünyanın en fazla zehir zerk edebilen yılına çok şaşıracaksınız!

Dünyanın her yerinde bulunan yılanların birbirinden farklı cinsleri vardır. Özellikle engerek yılanları zehirli olmaları ile bilinmektedir. Tek bir ısırığında kişiyi kısa sürede öldüren bu yılanlar arasında en dikkat çekenlerden biri de Gabon engereğidir.

Bütün engerekler arasında en ağır olan ve zehirli yılan türleri arasında en büyük dişleri olan Gabon engereği, en fazla zehir zerk edebilen yılandır.

Görüntüsüyle de dikkat çeken Gabon engereği, sosyal medya platformu Twitter'da yeniden gündem oldu.

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Yılanı tırtıla benzetenler olduğu kadar görüntüsünü beğenenler de oldu.