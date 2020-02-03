Görür: Marmara'da minimum 7.2 büyüklüğünde deprem olacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem hakkında 3 ay önce uyarı yapmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından olması beklenen büyük Marmara depremine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar 4. derse başlıyoruz. Daha önce yazmıştık. KAF ve DAF ülkemizde deprem üreten en önemli iki fay zonudur. Bu faylar boyunca yer alan yerleşim alanları zaman zaman büyük depremlere maruz kalırlar. KAF 20. yy. çok sayıda deprem üreterek enerjisini boşaltmıştır. Bu depremler 1939 Erzincan, 1942 Niksar-Erbaa, 1943 Tosya-Ladik, 1944 Bolu-Gerede, 1957 Bolu-Abant, 1967 Adapazarı-Mudurnu, 1999 Gölcük ve Düzce depremleridir.

"HEDEF MARMARA DENİZİ"

Bu depremler ve burada saymadığım diğer bazı depremler sonucu 100 binden fazla insanımız kaybedildi maalesef. Depremlerin yerlerine dikkat ederseniz 1939-1999 deprem zinciri Doğudan başlamış Batıya kayarak İstanbul’un kapısına dayanmıştır. KAF’ın depremleri doğudan batıya taşıma alışkanlığı vardır. En son deprem Gölcük’deydi şimdi hedef Marmara Denizi. Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara’nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla bu kabuk 30 yıl içinde kırılacak (5-10 sene önce veya sonra olabilir).

DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 50'DEN FAZLA

İlk 20 sene içerisinde olmadığına göre son 10 yıllık periyotta deprem olma olasılığı %50’den fazlaya çıktı. Marmara’da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak. Bu dersle ilgili şekilleri ayrı ayrı gönderiyorum. Sizlerden KAF boyunca olan yerleşim alanlarını dikkatlice incelemenizi rica ediyorum. İyi geceler"

Prof. Dr. Naci Görür, tam 3 ay önceden uyarmıştı!