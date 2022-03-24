İnstagram'da sosyete cemiyetinden, ünlü çemberine herkesin sesi haline gelen, son zamanların en çok takip edilen magazin hesabı Gossip Pasta, geçtiğimiz saatlerde kapatıldı. Saatler önce paylaşım yapılan hesaba ulaşamayanlar "Gossippasta çalındı mı, hacklendi mi? Gossippasta hesabı kapatıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Gossip Pasta hakkında her şey...

GOSSİPPASTA ÇALINDI MI, HACKLENDİ Mİ? GOSSİPPASTA HESABI KAPATILDI MI?

Fenomenlerden, sosyete cemiyetine, ünlülerden, yeni ünlü olacaklara kadar eli kolu uzanan Gossip Pasta anlık magazin haberlerini sayfasında paylaşıyor, takipçilerini bilgilendiriyor. Danla Bilic'ten, Duygu Özaslan'a bir çok fenomenin arkadaşı olduğu bilinen Gossip Pasta'nın bugün itibariyle sosyal medya hesabına erişilemiyor.

Saatler önce paylaşım yaptığı bilinen hesabın henüz neden ve kim tarafından kapatıldığı belli olmazken, akıllara Moda ve Sosyete sayfasının sahibi Pelin Kaya'ya düzenlenen senaryo geldi.

Tıpkı Gossip Pasta gibi, magazine ve modaya dair yazıları ve paylaşımları takipçilerine sunan Moda ve Sosyete sayfası da aylar önce çalınmış, sayfa sahibi Pelin Kaya'nın tüm fotoğrafları silinmişti. Hesabı çalan kişi veya kişiler bir domuz resmi paylaşıp aşağıda görülen not paylaşmıştı. Daha sonra hesap sahibi süreci mahkemeye taşımış hesabını kolaylıkla geri alabilmişti.

Aynı durum Gossip Pasta hesabının da başına gelince "Acaba gerçek kimliği açıklanacak mı?" soruları da merak konusu oldu.