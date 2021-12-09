Son zamanlarda yükselişe geçen magazin sitelerine olan rağbet, Gossip Pasta hesabıyla iyice harmanlandı. Fenomenlerden, sosyete cemiyetine, ünlülerden, yeni ünlü olacaklara kadar eli kolu uzanan Gossip Pasta hesabının sahibi merak edildi. "Gossip Pasta kim? İnstagram Gossip Pasta hesabı kimin?" soru başlıkları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

GOSSİP PASTA KİM? İNSTAGRAM GOSSİP PASTA HESABI KİMİN?

Özellikle kadınların soluksuz takibe aldığı "Gossip Pasta" hesabı, her gün yeni ve öznel haberlerini okurlarıyla paylaşıyor. Ünlü ve sosyete cemiyetiyle arasından su sızdırmayan hesap sahibinin ise kim olduğu oldukça merak ediliyor. Son olarak Ala Tokel'in, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Mert Vidinli ve Rachel Araz ile fotoğrafını paylaşıp "Şuan senin kulaklarını çınlatıyoruz." notunu ekleyerek, Gossip Pasta hesabını etiketlemesi gözlerden kaçmadı. Bazı Youtube videolarında birden fazla iddia ortaya atılsa da, hesabın kim olduğu henüz bilinmiyor.

Ala Tokel ve Duygu Özaslan'ın Youtube videosunda Gossip Pasta hikayelerinden bahsetmelerinin ardından yorumlarda çok sayıda "bence Gossip Pasta, Sercan Yaşar" iddiaları yer aldı.

Sercan Yaşar, tıpkı Mert Vidinli gibi ünlü ve sosyete cemiyetiyle arası oldukça iyi olan bir fenomendir.