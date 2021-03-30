Gösteri biletleri 24 saatte tükenen Cem Yılmaz nispet yaptı

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında bir çok sanat etkinliği iptal edilmişti. Cem Yılmaz da uzun zamandır sahneye çıkmayan isimlerden. Ancak Cem Yılmaz'ın, nisan ayında gerçekleştireceği gösterinin biletleri satışa sunuldu. Biletlerin 24 saat içerisinde tüketmesi, Yılmaz'ın yüzünü güldürdü. Biletlerin tükenmesinin ardından, Cem Yılmaz sosyal medyadan esprili paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN NİSPET YAPTI

13,15 ve 16 nisan tarihleri arasında Maslak'taki gösterinin biletleri satışa çıkmasının ardından kısa sürede satıldı. Ünlü komedyen sosyal medya hesabından gösteri afişinin fotoğrafını paylaşarak "Biletlerimiz tükenmiştir. Daha dün duyurmuştum. Teşekkürler" diyerek adeta hava attı.